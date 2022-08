Sécurisation du foncier : Le PROCASEF signe une série de conventions avec les acteurs pour assainir le secteur …

Le coordonnateur national du projet cadastre et sécurisation du foncier (Procasef), Mouhamadou Moustapha Ka, a rencontré l’association des maires du Sénégal (Ams), le conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr) des représentants de l’École supérieure d’économie appliquée entre autres acteurs impliqués dans les questions liées au foncier.C’est ainsi qu’il a signé une série de conventions de partenariat ce jeudi afin de rendre plus conséquente la mise du Procasef placé sous la tutelle du Ministère des Finances et du Budget. Un partenariat d’une importance capitale selon le maire de Ngoundiane, Mbaye Ndione, qui s’exprimait au nom de l’AMS.