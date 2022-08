Sécurisation de la forêt classée de Mbao : une cavalerie forestière mise en place pour protéger ce poumon vert...

Dernier des « poumons verts » de Dakar, la forêt classée de Mbao fait face à toutes sortes d’agressions. Profitant d’une action de reboisement lors de laquelle plus de 1.250 arbres ont été mis à terre, le Colonel Baïdy Ba, Directeur des Eaux et Forêts a annoncé qu’une cavalerie forestière sera bientôt mise en place pour mieux protéger l‘environnement forestière. En partenariat avec le centre équestre de Mbao, 10 agents des eaux et forêts vont être envoyés dans ce centre pour une formation à l’activité équestre. Mais d’ores et déjà 5 chevaux ont été mis à disposition de la cavalerie forestière par le centre de formation aux métiers du cheval...