Journée du Dialogue national : Le PR Bassirou Diomaye Faye change de format

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de modifier le format de la Journée du Dialogue national, initialement prévue le 28 mai 2026.



Dans un communiqué signé par le secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, il est indiqué que cette date coïncide cette année avec la période de la Tabaski, marquée par "des obligations spirituelles et familiales particulièrement exigeantes" pour les Sénégalais.



Ainsi, le président de la République a choisi, "à titre exceptionnel", de substituer à cette journée une démarche de consultations directes et plus resserrées.



Dans ce cadre, une série d’audiences est prévue du 21 au 31 mai 2026 avec plusieurs hautes personnalités ainsi que des représentants des forces vives de la Nation, afin d’échanger sur la consolidation de la cohésion nationale et la situation globale du pays.



Le communiqué souligne également que le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, réaffirme "son attachement permanent au dialogue en temps de paix et renouvelle son engagement à poursuivre avec détermination et esprit d’inclusion, l’édification d’un Sénégal solidaire, souverain, juste et prospère, ancré dans ses valeurs fortes."

