Secteur parapublic : les organes délibérants renforcés dans la gestion administrative et financière

La direction générale de la comptabilité publique et du trésor a organisé un atelier ce jeudi au profit d’une cinquantaine d’organes délibérants. L’objectif est de renforcer les capacités des chefs de ces organes au regard de la nouvelle loi 2022-08 qui est le référentiel pour la gouvernance du secteur parapublic.







La rencontre intervient dans un contexte de transformation lancé par les nouvelles autorités et dans lequel le Trésor public compte jouer un rôle en vue d’augmenter les capacités des organes délibérants dans la gestion au sein du secteur parapublic. Il s’est agi d’inviter tous les présidents d'organes délibérants, nouveaux comme expérimentés, de saisir la complétude des rôles et des responsabilités qui sont les leurs. Mais également de s'approprier les innovations de la loi d'orientation sur le secteur parapublic et d'approfondir leurs aptitudes en mettant l'accent sur les enjeux du secteur, sur leurs missions et sur la bonne gouvernance.







Selon Makhtar Diouf, conseiller technique du directeur général de la comptabilité et du trésor, l’heure est plus que jamais, à l'exigence de bonne gouvernance au sein des entités du secteur parapublic. « À l’issue de cet atelier, les organes délibérants vont mieux saisir l’importance de leur ancrage dans l'écosystème du secteur parapublic et ce qu’ils auront à accomplir comme mission », a confié le représentant du directeur général de la comptabilité publique et du trésor.