Secteur de l’Assainissement: Hommage aux bâtisseurs et aux mentors ( Dr. Papa Samba Diop de l’ONAS )

D’autres ont déjà rendu hommage aux pionniers du secteur de l’eau et de l’assainissement, et je m’associe à cette reconnaissance envers toutes ces personnes, car il est certain que sans mentorat, il n'y aurait pas de pertinence dans les idées et de réalisations significatives dans ce domaine.



Pour ma part, si j'ai réussi à faire carrière dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, ce n'est pas seulement grâce à mes connaissances académiques et à mes compétences, mais aussi grâce à la supervision dévouée que j'ai reçue de divers gestionnaires et dirigeants au cours de mes années de formation. Ces personnes ont consciemment décidé d'investir leur temps, leurs ressources et leur foi dans plusieurs jeunes professionnels, y compris moi-même, sans attendre de réciprocité. Leur engagement a dépassé le cadre habituel du mentorat en milieu de travail, témoignant d'une générosité sincère et enracinée dans leur conviction de nourrir la prochaine génération.



Ces superviseurs remarquables incarnaient l'humilité, souvent marque des grands leaders. Leur dévouement au travail était manifeste, démontrant un sens des responsabilités et une attention admirable dans le monde professionnel. Ils n'ont jamais eu recours à la manipulation ou à des moyens indirects pour demander des comptes. Au lieu de cela, ils ont fourni des conseils, des encouragements et du soutien uniquement par passion, pour assurer le succès du secteur et développer de jeunes professionnels comme moi. Malgré leur nature humble, certains diront que ce soutien professionnel faisait simplement partie de leur description de poste ; cependant, il était clair qu'ils agissaient par engagement personnel, sans obligation inhérente de le faire.



Ces superviseurs « au grand cœur » – une caractérisation appropriée qui reflète la profondeur de leurs contributions occuperont à jamais une place spéciale dans nos cœurs et nos souvenirs, semblable à une médaille symbolisant notre gratitude. Parmi ceux que je tiens à saluer, il y a plusieurs personnes distinguées, telles que le regretté Père Abdoulaye Bouna FALL, dont la sagesse et les conseils ont façonné de nombreuses carrières ; Babacar DIENG, Mamadou Dia et Ablaye SENE, qui ont inspiré leurs équipes par leur leadership exemplaire ; Aladji DIENG et feu Nango SECK, qui ont fait l’objet d’une admiration indéfectible ; Baba COULIBALY, Babacar Ndiaye, Cheikhna SOUMARE et feu El Hadji Cheikh GUEYE, dont les contributions ont été inestimables sur les aspects pratiques et qui ont constamment plaidé pour l'avancement du secteur.



Ces pionniers ont fait preuve d'un dévouement incroyable dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, cultivant un environnement positif qui a profondément impacté les trajectoires de carrière de nombreux collègues de notre génération. Animés par un engagement indéfectible et un intérêt sincère à façonner l'avenir du secteur, ils ont agi avec une grande générosité, souvent inconscients de leur effet profond sur notre développement professionnel. Travailler sous leur direction a permis à une communauté de professionnels de se développer et de prospérer, formant une lignée d'icônes au sein du secteur.



J'espère me considérer comme faisant partie de cette lignée estimée de successeurs, habilitée par l'héritage de ces prédécesseurs influents à porter le flambeau du progrès et du service au nom du peuple sénégalais et du continent africain dans son ensemble. Leurs efforts sont en effet monumentaux.



Ces personnes sont les véritables bâtisseurs du secteur, des transmetteurs désintéressés de vocations qui ont ouvert la voie aux futures générations. Ils n'ont jamais recherché les éloges personnels ou la célébrité pour leurs contributions significatives à la mise en place d'un secteur de l'eau et de l'assainissement durable et adéquat. Ils se sont contentés de rester résolument concentrés sur le bien commun. On peut se demander s'ils seraient surpris ou humbles face à la reconnaissance méritée, qu'elle soit ouverte ou discrète. Comme l'exprimait judicieusement Sosthène de La Rochefoucauld-Doudeauville dans "Le Livre des Pensées" (1861) : « Se vanter d'un service rendu, c'est perdre son droit à la reconnaissance ».



En l'honneur de ceux qui ont jeté les bases de ce secteur en inculquant un profond sens de l'intégrité professionnelle et de l'engagement à chaque génération subséquente, je dédie cette reconnaissance la médaille métaphorique de l'immense gratitude à mes pensées et à mes actions.



Bien qu'il puisse sembler que l'investissement d'un enseignant ou d'un formateur dans ses élèves soit purement désintéressé, la satisfaction émotionnelle de voir un ancien élève réussir au milieu de défis professionnels est profondément gratifiante. Ce sentiment devient encore plus prégnant lorsque ce succès est reconnu par les pairs de l'élève, reflétant ainsi l'efficacité de la formation dispensée.



À l'inverse, un sentiment de regret peut ressurgir chez l'enseignant si les réalisations d'un élève ne sont pas visibles ou reconnues. Il peut alors réfléchir au potentiel non réalisé de l'élève qu'il a aidé à développer, ressentant qu'il n'a pas pleinement réussi à débloquer les capacités cultivées durant la formation.



Alors que nous concluons ce voyage réciproque de « donner et recevoir », nous sommes animés par un sens des responsabilités. Ce sentiment est particulièrement fort lorsque nous sommes fiers de notre association avec la communauté des professionnels de l'eau qui nous ont adoptés après nos études supérieures. Ce réseau a facilité notre développement professionnel, nous offrant un cadre solide pour prospérer. Ce cadre doit sa force aux nombreuses contributions de personnes qui, vivantes ou décédées, n'ont peut-être pas réalisé l'impact durable de leurs actions. Motivées par un véritable désir de favoriser la croissance chez les autres, leurs actions ont souvent été spontanées et altruistes.



L'héritage qu'ils ont créé est non seulement durable, mais sert également d'antidote à la menace d'être oubliés. Il est essentiel de documenter et de reconnaître les personnalités clés ayant joué un rôle crucial dans le développement et la mise en valeur de cette expertise remarquable dans le secteur de l'eau et de l'assainissement.