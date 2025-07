Sébi Gare : privés de passerelle, les habitants parcourent 6 km par jour pour accéder à la route nationale

C’est un scandale silencieux, un enfermement à ciel ouvert : à Sébi Gare et Sébi Péage, plus de 20 000 personnes vivent piégées par les travaux de l’autoroute à péage, sans accès direct à la route nationale. Femmes, enfants, personnes âgées : tous sont contraints de marcher jusqu’à 6 km pour rejoindre leur école, leur lieu de travail, ou simplement rentrer chez eux. Pourtant, une passerelle avait été promise par l’État, via APIX, en échange du renoncement à une suspension des travaux. Une promesse restée lettre morte, qui plonge aujourd’hui tout un quartier dans une crise humanitaire larvée.







Les conséquences sont dramatiques : les enfants abandonnent l’école faute de chemin accessible, les femmes s’exposent à des agressions en traversant à l’aube des sentiers isolés, et les personnes âgées restent cloîtrées chez elles. Une population entière est prise en otage par l’oubli. Et ce, malgré des courriers, des rencontres avec le maire, le sous-préfet, le ministère de l’Intérieur, la primature, et même la présidence de la République. Tous ont reconnu la légitimité de la demande. Tous ont promis. Aucun n’a agi.







Ce que réclament les habitants n’est pas un privilège : c’est une passerelle, un minimum vital, un droit fondamental. Ce n’est pas seulement une infrastructure : c’est une bouée de sauvetage. Le temps des promesses est révolu. Ce que les populations attendent aujourd’hui, c’est que l’État tienne parole. Une passerelle pour la vie, avant qu’il ne soit trop tard.