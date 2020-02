« Scandale au cœur de la République » : Mody Niang retrace l’OFNAC, son origine et la pertinence du livre de Pape Alé Niang

Il n’a pas été choisi au hasard pour non seulement préfacer le livre du journaliste Pape Alé Niang, mais encore développer quelques idées sur la naissance de l’Ofnac, son importance mais aussi la manière dont cet organe de contrôle a été perçu et utilisé par l’État. Dans l’œuvre de Pape Alé Niang qui a spécifiquement mis l’accent sur le cas du COUD, Mody Niang estime que « si on compare les engagements que nous avons entendu avec ce qui s’est passé pendant 8 ans, il sera difficile d’ajouter quelque chose d’autre qui pourrait être le contraire de ce qu’a écrit Pape Alé Niang ».



Dans une posture pratique, l’ancien collaborateur de Nafi Ngom Keïta pendant une quinzaine de mois, dira que « la dame en question, est loin d’être celle qu’on a le plus souvent présentée dans la presse. D’ailleurs, il y’a eu beaucoup d’amalgames et beaucoup de confusions sur sa personne».



Selon la loi, « l’Ofnac présente un rapport d’activités tous les ans au président de la République qui le rend à son tour public. » Selon l’ancien chargé des affaires d’éducation à lOFNAC, Mody Niang précisera que cet état de fait qui consiste à présenter le rapport au président n’est que la première étape. La deuxième étape consiste pour la présidente de l’Ofnac à faire la publication du rapport.



Concernant la publication du livre de Pape Alé, Mody Niang dénoncera les irrégularités au sein du Coud ainsi que le comportement de l’ancien directeur qui est d’ailleurs selon lui, "protégé par le président qui doit avoir une position juste. Autrement dit : laisser la justice faire son travail."