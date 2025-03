Santé : le ministre annonce le non-renouvellement de 156 contrats

Dans le cadre des contrôles durant le processus de renouvellement des contrats des agents, il a été observé pour certaines « une inadéquation entre les compétences, les exigences des postes qu'ils occupent et les besoins réels des services utilisateurs », informe le ministre dans un communiqué. Ainsi, à l'issue de cette analyse rigoureuse, pour garantir une meilleure optimisation des ressources, « il a été décidé de ne pas renouveler 156 contrats sur plus de 5.000 contrôlés avec des notifications de non renouvellement déjà faites aux concernés.



Par ailleurs, informer le ministre, cet exercice de contrôle a permis de constater des irrégularités en ce qui concernent les rémunérations. Il a été nécessaire de procéder à des ajustements qui visent à harmoniser les salaires conformément aux grilles en corrigeant certaines disparités constatées.

Selon toujours le communiqué du ministère, Il n'a jamais été question de baisse de salaire. « Il y a juste une démarche qui s'inscrit dans une volonté d'assurer une équité de traitement entre les agents, conformément aux normes en vigueur et aux principes de justice sociale », informe le ministre.



S'agissant du retard accusé dans le traitement des salaires, le ministre informe que « le nécessaire a été fait pour le paiement. Le MSAS informe que les dispositions ont été prises pour qu'il y ait un paiement régulier et ponctuel à l'avenir ».