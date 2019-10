Santé-Malnutrition : La République de Pologne au chevet des populations de Thiaroye pour combattre le fléau

La République de Pologne vient au chevet des femmes dont les enfants sont victimes de malnutrition. À travers la mission médicale polonaise, elle a appuyé au sein du Dispensaire "Notre Dame d'Esperance" de Thiaroye, l‘agrandissement d’une salle essentiellement au bénéficie de la nutrition saine des enfants de la commune et leurs parents. Une initiative saluée par le maire Cheikh Dieng de la commune de Djeddah Thiaroye Kaw qui a salué une telle mesure. Il a par ailleurs invité les autorités du poste de santé à développer un partenariat avec l’Institut de pédiatrie sociale de Djeddah Thiaroye Kao. Il a par ailleurs promis tout le soutien des populations de la commune à ce projet.

La mission médicale Polonaise, maîtresse d’œuvre de ce projet réceptionné ce Samedi, a salué « le grand effort fait par le Sénégal pour réduire la faim » de moitié. Xymena Dyduch, sa coordonnatrice, en plus de la construction de cette salle, a annoncé une série de formation et d’activé éducative dans le cadre de la formation des femmes. Enfin, l’Ambassadrice de la Pologne au Sénégal, Mme Margaretta Kassangana a lancé un appel aux femmes de la commune à s’approprier du centre et des fonctionnalités dont elles regorgent.