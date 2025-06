Santé : Le COMES décrete une grève de 120 heures renouvelable et annonce un sit-in lundi prochain

Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) durcit le ton. Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, le collectif annonce une grève de 120 heures renouvelable, suivie d’un sit-in prévu ce lundi devant le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Selon le COMES, « aucun engagement n’a été pris par le ministère de tutelle malgré nos nombreuses alertes », regrettent les membres du collectif, qui dénoncent le mutisme persistant des autorités.

Cette décision intervient après plusieurs semaines de mobilisation restées sans réponse. Le COMES réclame des conditions de travail décentes, une régularisation de leur statut et la prise en charge effective de leurs droits en tant que professionnels en spécialisation.

Face à ce qu’ils qualifient de manque de considération, ces acteurs du système sanitaire préviennent que leur mouvement pourrait s’intensifier si aucune mesure concrète n’est prise.