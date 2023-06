Santé : La Banque mondiale injecte 30 milliards pour digitaliser le secteur

Le programme de digitalisation du système de santé (PDSS) est un projet de gouvernance électronique de la santé. Il est composé de six projets numériques majeurs : dossier de patient partagé, télémédecine, système d’information hospitalière, système d’information géographique santé, projet de digitalisation du médicament, projet de digitalisation des processus de la santé communautaire.Le programme, selon le journal « Enquête », va durer cinq ans pour un montant de 30 milliards. Le financement est assuré par la Banque Mondiale.C’est à l’occasion d’un atelier de sensibilisation des journalistes spécialisés en santé organisé par la cellule de la carte sanitaire et sociale, de la santé digitale et de l’observation de santé (CSSDOS), que la BM a annoncé ce financement. L’objectif, souligne le journal, c’est de vulgariser le projet d’accélération de l’économie numérique au Sénégal (PAENS).