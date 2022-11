Santé/Collectivités territoriales : And Gueusseum et l'Intersyndicale des agents des collectivités territoriales décrètent 96h de grève

La méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales, dans sa logique de radicalisation, a décliné un quatrième plan d’action pour amener l’Etat à appliquer intégralement les accords sur les augmentations de salaire à tous les ayants droit et en soutien aux camarades en lutte surtout à Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour (Polymed). Cette décision fait suite à l’évaluation de leur troisième plan d’action tenue ce vendredi 04 novembre 2022. Ainsi, en plus de la rétention d'informations et du boycott des formations entre autres actions, la coalition a décrété une grève de 96 heures le mardi 08, mercredi 09, jeudi 10 et vendredi 11 novembre 2022 avec respect des urgences et du service minimum.