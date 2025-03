Sandiara : Clarifications du Ministre Serigne Gueye Diop sur l'ambulance offerte

Je tiens à clarifier certains points concernant l'ambulance offerte à notre commune par le service d'incendie et de secours des Yvelines en France. Contrairement aux accusations portées par certains opposants politiques, il est important de rappeler que c'est grâce aux démarches de Monsieur Serigne Gueye Diop, alors maire de Sandiara, que cette ambulance a pu être obtenue.

Nous connaissons tous la lourdeur des démarches administratives au Sénégal, ce qui fait que l’ambulance a trop duré au port autonome de Dakar, occasionnant ainsi des frais supplémentaires. Cependant, cela n’a pas empêché au ministre Dr Serigne Guèye Diop de payer les frais d'entrepôt et de dédouanement avec ses propres moyens. Sans son intervention, l'ambulance aurait été retournée à l'expéditeur. Il est donc injuste de le critiquer pour ses actions, alors qu'il mérite au contraire des remerciements pour son dévouement et son engagement envers la commune de Sandiara.

Il est essentiel de reconnaître les efforts de ceux qui œuvrent pour le bien de notre communauté, indépendamment de leur statut actuel. Monsieur Serigne Gueye Diop a toujours travaillé pour l'intérêt de Sandiara et continue de le faire en tant que ministre de l'industrie et du commerce. Nous devons lui être reconnaissants pour son soutien constant et ses contributions significatives.

En conclusion, je vous invite à ne pas prêter attention aux attaques infondées et à rester unis pour le développement de notre chère commune. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et construire un avenir meilleur pour Sandiara.

(La réplique du Pole communication de l'ancien Maire Serigne Gueye Diop)