Saly : Une bande de cambrioleurs démantelée grâce à la géolocalisation d'un iPhone volé

Une opération d'envergure menée par le commissariat urbain de Saly, sous la direction du commissaire Oumar Mbaye, a permis le démantèlement d'un réseau de malfaiteurs. Cinq individus ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des vols nocturnes, du recel et un trafic de drogue. L'enquête a été lancée suite à la déclaration d'un vol.



Selon des informations exclusives de Dakaractu Mbour, l'affaire a débuté par une plainte déposée le 13 juin 2025, aux environs de 5 heures du matin, par A.J.P. Georges, un ressortissant français. Ce dernier a signalé le vol de plusieurs objets de grande valeur, incluant un ordinateur portable, quatre téléphones Samsung Fold 4, quatre Samsung A25, un iPhone 16 Pro Max et un iPhone 15 Pro Max.



La géolocalisation d'un téléphone, point de départ de l'enquête

La géolocalisation de l'un des iPhones volés a été déterminante, permettant aux enquêteurs de localiser un suspect à la résidence "Aldiana" à Saly. Sur place, M. Cissé a été interpellé en possession de l'un des appareils dérobés. Il a reconnu l'avoir mis en gage auprès d'un individu nommé O. Gueye, alias "Ngalla", en échange de cocaïne.



Perquisitions et aveux en cascade

Poursuivant leurs investigations, les agents du commissariat de Saly se sont rendus dans une chambre louée par M. Cissé et ses complices présumés, C. Gueye et A.H. Sow. Ces derniers ont été interpellés sur les lieux. La perquisition a permis la saisie de trois ordinateurs portables, six téléphones, un sac à dos noir et une sacoche noire.



Au cours des interrogatoires, M. Cissé a avoué avoir participé à deux vols commis dans une villa dans la nuit du 11 juin 2025, avec la complicité de C. Gueye et de L.H. Diallo. Il a également déclaré avoir remis une partie des objets volés à O.G. et C.G. en échange de cocaïne, et vendu d'autres articles à un certain B.A. Ba.



Tous les suspects ont été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Mbour pour association de malfaiteurs, vols commis la nuit et recel.



Cette affaire met en lumière l'efficacité des outils technologiques modernes dans la lutte contre la criminalité. Pensez-vous que la géolocalisation d'objets volés devrait être systématiquement utilisée par les forces de l'ordre ?