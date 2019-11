Saly : L'association des infirmiers et infirmières d'État du Sénégal (Aniides) ausculte ses maux...

L'association des infirmiers et infirmières d'état du Sénégal (Aniides) a lancé un vrai cri du cœur à Saly lors de leurs journées scientifiques dont le thème était "la profession infirmière, de la santé pour tous à la couverture maladie universelle." Un diagnostic sans complaisance de leurs problèmes a été fait par leur président Ismaïla Mbaye qui a indiqué que l'attente des populations est toujours plus grande par rapport à l'accueil et la qualité des soins de santé qui continuent de susciter des réflexions quant aux financements des services de santé. Face à cette situation, dira encore le président de l'Aniides, il faut des mesures d'urgence telles le recrutement d'infirmiers diplômés dotés de compétences adéquates et déployables rapidement en conformité avec les plans des ressources. "Cependant force est de constater cette situation paradoxale d'infirmiers diplômés en chômage alors que notre système de santé a besoin d'eux. Nous constatons amèrement encore aujourd'hui que des infirmiers sont soumis quotidiennement à des traitements contraires au respect du code de travail et de leur dignité en l'absence de délimitation de leur champ d'exercice et de participation aux prises de décision", a encore dit Ismaïla Mbaye, président de l'Aniides.

Ce dernier de s'interroger sur les conditions d'admission à l'ENDSS parce que seulement 05 étudiants en première année ont été admis à la section infirmière pour l'année 2019/2020. Selon le patron de l'Aniides, l'argument avancé par les responsables de l'école à ses yeux reste une tentative de diabolisation et d'anéantissement de la profession infirmière dans le pays alors que les besoins et défis en couverture sont pressants ...