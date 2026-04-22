La ministre du Travail quitte le gouvernement de Trump après plusieurs scandales

La ministre américaine du Travail, Lori Chavez-DeRemer, quitte le gouvernement de Donald Trump, a annoncé la Maison-Blanche lundi (heure locale), après une série de scandales qui ont émaillé ses 13 mois de mandat.



Elle prendra “un poste dans le secteur privé”, a précisé le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Steven Cheung, sur le réseau social X. Ce dernier a loué le “boulot phénoménal” accompli par la ministre sortante et précisé que Keith Sonderling, l’actuel numéro deux de Mme Chavez-DeRemer, assurerait l’intérim à la tête du ministère.

Relation “inappropriée” et alcool dans son bureau

Arrivée en poste en mars 2025, elle devient la troisième femme à quitter le gouvernement de Donald Trump en six semaines, après les départs forcés de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et de celle de la Justice, Pam Bondi.

