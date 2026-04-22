La ministre du Travail quitte le gouvernement de Trump après plusieurs scandales

Elle prendra “un poste dans le secteur privé”, a précisé le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Steven Cheung, sur le réseau social X. Ce dernier a loué le “boulot phénoménal” accompli par la ministre sortante et précisé que Keith Sonderling, l’actuel numéro deux de Mme Chavez-DeRemer, assurerait l’intérim à la tête du ministère.
Relation “inappropriée” et alcool dans son bureau
Arrivée en poste en mars 2025, elle devient la troisième femme à quitter le gouvernement de Donald Trump en six semaines, après les départs forcés de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et de celle de la Justice, Pam Bondi.
Une série de scandales récents ont précipité le départ de cette ex-députée de l’Oregon âgée de 58 ans. Selon le New York Post, Lori Chavez-DeRemer fait notamment l’objet d’une enquête pour avoir eu une relation “inappropriée” avec un subordonné.
Déplacements officiels suspects
Elle est également accusée de consommer de l’alcool dans son bureau pendant les journées de travail, mais aussi de fraude pour avoir supposément inventé des déplacements officiels qui se seraient transformés en voyages d’agrément avec sa famille et ses amis. En janvier, une porte-parole de la Maison-Blanche avait estimé ces accusations “sans fondement”.
Plaintes d’employés
Lori Chavez-DeRemer a également été visée par trois plaintes au sein du ministère, portées par des employées qui l’accusent d’avoir entretenu un climat de travail toxique, selon le New York Times.
Son mari accusé d’agression sexuelle
En février, le quotidien new-yorkais avait également rapporté - en citant des sources proches du dossier et des documents de police - que l’époux de la ministre, Shawn DeRemer, avait été interdit d’entrée au ministère après avoir été accusé d’agression sexuelle par au moins deux employées.
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