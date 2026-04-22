« Le port minéralier de Bargny-Sendou illustre la solidité du partenariat Sénégal & États-Unis », selon Richard C. Michaels (Sous-secrétaire d'État adjoint américain)

La visite du Sous-secrétaire d'État adjoint américain, Richard C. Michaels, au Port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, marque un tournant symbolique et stratégique dans les relations économiques entre le Sénégal et les États-Unis. En marge du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité, cette immersion au cœur de l’un des projets d’infrastructure les plus ambitieux d’Afrique de l’Ouest confirme l’intérêt croissant de Washington pour le développement économique sénégalais et la stabilité régionale.







Sur le terrain, avec ses 484 hectares, ses zones industrielles structurées et ses capacités logistiques impressionnantes, le port de Bargny-Sendou se positionne comme un futur géant du vrac. Doté d’une capacité initiale de 20 millions de tonnes, il ambitionne de devenir le plus grand port vraquier de la sous région. Les installations modernes, incluant des zones de stockage de céréales atteignant des dizaines de milliers de tonnes et des capacités d’hydrocarbures de 400 000 m³, témoignent d’une infrastructure pensée pour répondre aux défis énergétiques et alimentaires du futur.







Richard C. Michaels n’a pas caché son admiration face à l’ampleur du projet. Il a salué un partenariat public privé exemplaire, rappelant que ce port doit en partie son existence à une étude de faisabilité financée par les États-Unis à hauteur de 3 millions de dollars en 2015. Ce soutien initial a servi de catalyseur à des investissements massifs, atteignant aujourd’hui près de 500 millions de dollars, confirmant la confiance des investisseurs internationaux dans le potentiel du Sénégal.







Au delà des chiffres, c’est toute une vision stratégique qui se dessine. Le port jouera un rôle clé dans la réduction des coûts logistiques liés au transport de minerais comme la bauxite et les phosphates, renforçant ainsi la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest sur le marché mondial. En parallèle, il contribuera à sécuriser les chaînes d’approvisionnement en céréales, pétrole et gaz, tout en créant des emplois locaux et en consolidant la position du Sénégal comme hub économique régional.







Cependant, cette ambition industrielle s’accompagne de défis, notamment environnementaux. Les autorités du port, selon le PDG Dame Diagne, affirment intégrer des mesures pour soutenir les communautés locales et répondre aux préoccupations liées à la surpêche.

