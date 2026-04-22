Le dollar en petite baisse après la prolongation du cessez-le-feu par Trump

Le dollar reflue légèrement mercredi, les marchés se montrant quelque peu rassurés par la prolongation sine die du cessez-le-feu avec l'Iran par Donald Trump, bien que la situation reste toujours tendue au Moyen-Orient.



A la veille de l'expiration de la trêve qui devait prendre fin mercredi soir, le président américain a finalement décidé d'accorder davantage de temps aux Iraniens pour participer aux négociations de paix.



Cette annonce a "offert un léger répit aux marchés après deux séances marquées par une forte incertitude géopolitique", ce qui a fait ralentir le dollar, valeur refuge privilégiée depuis le début de la guerre, remarque Patrick Munnelly, analyste chez Tickmill.



Mais les Etats-Unis maintiennent encore leur blocus des ports iraniens.



Un porte-conteneur a également été touché mercredi par des tirs iraniens au large d'Oman, selon l'agence de sécurité maritime britannique.



"Il est difficile d'entrevoir une issue à ce conflit à ce stade" et "le moment où les pétroliers pourront de nouveau circuler librement par le détroit" d'Ormuz, tempère Kathleen Brooks, de XTB, qui souligne "la réaction modérée des marchés aux événements".



Vers 09H30 GMT (11H30 à Paris), la devise américaine lâchait 0,07% à la monnaie unique européenne, à 1,1752 dollar pour un euro, perdait 0,16% face à la livre sterling et à peine 0,02% par rapport au yen japonais.



Lors de son audition devant le Sénat mardi, le candidat choisi par Donald Trump pour diriger la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh a cherché à convaincre qu'il n'était pas "la marionnette du président", et qu'il témoignait de l'indépendance de l'institution s'il était nommé à sa tête.



"Globalement, je pense que le marché n'était pas mécontent de sa performance", estime Neil Wilson, de Saxo Markets.



Le livre n'a par ailleurs profité qu'à la marge de la remontée de l'inflation au Royaume-Uni, poussée par l'envolée des prix des carburants.



L'indice des prix à la consommation (CPI) est reparti à la hausse en mars au Royaume-Uni, à 3,3% sur un an, contre 3% en février, selon les chiffres officiels publiés mercredi, en ligne avec les attentes des économistes.



Mais pour la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réunit la semaine prochaine comme d'autres grandes banques centrales, "une pause prolongée" sur son taux directeur, "plutôt qu'une série de hausses de taux d'intérêt, est l'issue la plus probable", "compte tenu de la faiblesse du marché du travail", estime Ruth Gregory, analyste pour Capital Economics.







Cours de mercredi Cours de mardi



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09h30 GMT 22h00 GMT



EUR/USD 1,1752 1,1744



EUR/JPY 187,26 187,16



EUR/CHF 0,9168 0,9171



EUR/GBP 0,8685 0,8694



USD/JPY 159,34 159,37



USD/CHF 0,7801 0,7809

