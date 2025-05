Saint-Louis : un vaste réseau de voleurs de bétail démantelé, 54 bêtes volées et huit malfaiteurs arrêtés

Un coup de filet retentissant a été opéré ce jeudi 8 mai 2025 par le Commissariat central de Saint-Louis. Huit (08) individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol de bétail en réunion avec moyen de locomotion, recel et abattage clandestin.



Cette opération fait suite à un renseignement indiquant l’existence d’une bande active dans les vols de bétail entre les régions de Louga et Saint-Louis. Les suspects ont été arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à débarquer leur cargaison au domicile de leur receleur, situé à Diamaguène Sor, non loin de la station d’épuration de l’ONAS.



La perquisition menée sur place a permis une saisie impressionnante :

• 54 bêtes dont 9 bœufs, 23 caprins, 13 béliers, 7 agneaux et 2 cabris

• 14 bassines servant de mangeoires, dont 6 contenant déjà de l’aliment

• 8 sacs de foin d’arachides et 3 sacs d’aliments pour bétail

• 6 couteaux, 1 scie, 3 crochets pour abattoir

• 5 peaux de petits ruminants et 2 peaux bovines fraîchement dépecées

• Et… 2 pélicans, dont la présence reste à élucider



Les mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et retracer l’origine exacte du bétail volé.