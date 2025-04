Saint-Louis : la vidéo virale d’un incident entre gendarmes et automobilistes étrangers fait polémique – La Gendarmerie ouvre une enquête et promet des sanctions exemplaires

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un incident survenu à Saint-Louis entre des gendarmes en service de circulation routière et des automobilistes étrangers. Le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale annonce une enquête et promet des sanctions si les faits sont confirmés.



Mardi 22 avril 2025 – Depuis ce matin, une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux agite l’opinion. Elle montre un incident survenu entre trois gendarmes de la police de la circulation et des automobilistes étrangers, sur un axe routier du département de Saint-Louis. La séquence, qui suscite de vives réactions, met en lumière une situation tendue dont la nature exacte reste à établir.



Face à l’ampleur de la polémique, le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale a publié un communiqué officiel. Il indique avoir “pris connaissance de la vidéo virale” et affirme que les trois gendarmes en cause ont été identifiés. Une enquête de commandement a été immédiatement ouverte pour “situer les responsabilités”.



“Le comportement observé est aux antipodes des règles d’éthique et de déontologie professionnelle qui guident l’action de la Gendarmerie”, précise le communiqué. L’institution rappelle que les missions des unités de circulation routière reposent sur la prévention, la régulation, la sensibilisation, la surveillance active et, seulement en dernier recours, la répression — le tout dans le strict respect des lois et règlements.



Le Haut-commandement souligne que “toute dérogation à ces principes, notamment lorsqu’elle porte atteinte aux droits humains, est une déviance grave” et promet des “sanctions sévères et exemplaires” si les faits sont avérés.



Le fait que les personnes impliquées soient de nationalité étrangère ajoute une dimension sensible à l’affaire. De nombreux internautes et observateurs appellent à un meilleur encadrement des agents et à plus de retenue dans l’exercice du pouvoir.



En réponse à cet incident, la Gendarmerie annonce le renforcement immédiat des dispositifs de contrôle interne, de supervision et de surveillance des opérations de police routière, afin de garantir un service respectueux des droits et des principes de l’État de droit.