Saint-Louis / Vidéo d’un enfant violemment frappé à saint-louis : Correction sauvage sur mineur, 3 ans ferme pour l’oncle tortionnaire, ses complices écopent 2 ans

L’indignation soulevée par la vidéo insoutenable d’un jeune garçon violemment battu a trouvé une réponse judiciaire. Le Tribunal de grande instance de Saint-Louis a tranché : Abdoulaye Diakhaté, principal auteur des violences, a été condamné à cinq ans de prison dont trois ferme, assortis d’une amende de 100 000 francs CFA. Ses deux complices, Arouna Wade (24 ans) et Leïti Ndiaye (23 ans), ont chacun écopé de deux ans ferme et devront payer 250 000 francs CFA d’amende.



Les faits, relayés dans L'Observateur, remontent à quelques jours seulement mais ont provoqué un électrochoc dans l’opinion. La vidéo largement diffusée sur Facebook montre Baye Massa Diakhaté, un adolescent de 15 ans, roué de coups par son oncle, sous les regards indifférents d’autres membres de la maison. Une scène d’une brutalité glaçante, qui a déclenché une enquête immédiate.



À la barre, Abdoulaye Diakhaté, âgé de 35 ans, a tenté de se justifier en parlant de « correction », arguant qu’il voulait « redresser » un comportement qu’il jugeait déviant. Se présentant comme un tuteur dépassé, il a reconnu avoir frappé son neveu, tout en niant toute intention de lui nuire.



Mais pour le procureur de la République, la réalité est toute autre. Dans un réquisitoire implacable, il a dénoncé des actes de torture d’une extrême violence, appuyés par des témoignages concordants et des preuves médico-légales accablantes. Le jeune Baye Massa a dû recevoir des soins après avoir subi des blessures graves, révélées notamment par les images de ses plaies, qui ont profondément choqué jusqu’au sein des cercles judiciaires.



Quant à Arouna Wade et Leïti Ndiaye, leur implication a été jugée tout aussi grave, même si leur rôle fut secondaire. Ils ont aidé à maîtriser l’enfant et participé à certains sévices, selon les éléments du dossier. Le tribunal a ainsi estimé que leur passivité et leur participation active à ces violences justifiaient une peine d’incarcération ferme.