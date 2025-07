Saint-Louis : Saisie de médicaments frauduleux dissimulés dans une boutique de cosmétiques, vendeur interpellé

Une opération du Commissariat central de Saint-Louis a permis, ce 11 juillet 2025 à 10h, de mettre la main sur un stock alarmant de médicaments illicites, vendus dans l’arrière-boutique d’un commerce de produits cosmétiques à Guet Ndar.





Une pharmacie clandestine en pleine ville



À l’issue d’une enquête minutieuse, les policiers ont interpellé un individu pour vente illégale de produits pharmaceutiques et mise en danger de la vie d’autrui. Dans sa boutique, transformée en point de vente clandestin, les enquêteurs ont découvert un arsenal de médicaments, souvent périmés, destinés à des usages à haut risque :

• Sirop « Bobaraba » périmé, vendu pour faire « grossir les fesses »

• Aphrodisiaques et dopants sans autorisation

• Médicaments sensibles : indométacine, chlorphenamine, dexaméthasone, CA-1000, Mixagrip, Efferalgan, co-trimoxazole, etc.





Des produits dangereux pour la santé



Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause reconnaît être le propriétaire du stock et admet vendre les produits en prétendant qu’ils « embellissent » ou stimulent sexuellement. Or, plusieurs médicaments étaient périmés ou fortement dosés, représentant un risque grave pour la santé publique.





Le suspect a été placé en garde à vue.