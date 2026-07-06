Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop


Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop
 La colère gronde dans la vallée du fleuve Sénégal. Des producteurs de riz ont battu le macadam ce lundi à Ross Béthio, fief du président du Haut Conseil du Dialogue Social, Faly Seck, pour dénoncer une crise sans précédent dans la filière.

Ils pointent du doigt la gestion du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, qu’ils jugent responsable du blocage actuel.
 
Plus de 37 000 tonnes de riz blanc sont actuellement immobilisées dans les rizeries de la vallée. Les capacités de stockage sont saturées et les unités de transformation tournent au ralenti.  
À Dagana, les unions de producteurs détiennent à elles seules 36 000 tonnes sans aucune perspective d’écoulement, malgré “les multiples engagements pris par les autorités”, dénoncent les producteurs.

La situation se complique avec l’arrivée de la récolte de la contre-saison chaude 2026, estimée à 294 000 tonnes de paddy. Trois campagnes agricoles se retrouvent ainsi stockées en même temps, une première.

Conséquence : plus de 150 milliards de francs CFA sont immobilisés. Les producteurs ne sont plus payés correctement. Les banques se montrent réticentes à financer les prochaines campagnes.  
Sur les 72 rizeries que compte la vallée, seules 26 fonctionnent encore. Plus de 40 ont fermé. Certaines grandes unités sont même en cours de liquidation.

Si rien n’est fait rapidement, c’est toute la chaîne de valeur qui risque de s'effondrer”, alertent les manifestants.
 
Cependant,Ies producteurs réclament l’application immédiate des engagements pris par l’État. Une régulation urgente, des importations de riz pour protéger la production nationale. L’écoulement rapide des stocks de riz local, disponibles. La priorité au riz sénégalais dans toutes les commandes publiques : armée, écoles, hôpitaux, universités, prisons, programmes sociaux. Un mécanisme permanent de commercialisation du riz local. Un plan d’urgence de soutien aux rizeries et aux entreprises de transformation. Des facilités financières* pour permettre aux opérateurs de poursuivre leurs activités.Un cadre de concertation permanent avec les organisations de la filière, entre autres préoccupations.

Ils demandent par ailleurs “le départ sans condition” de Serigne Gueye Diop à la tête du département du Commerce.  
Dans ce sens, ils interpellent directement le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour “une application stricte de cette mesure, pour le bien des populations”.

Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop

Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop







Lundi 6 Juillet 2026
Cheikh Ba (Saint-Louis)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454

Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454 - 06/07/2026

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X - 06/07/2026

Dakar Dem Dikk inaugure son Centre de Commandement de l’Exploitation et accélère sa transformation numérique

Dakar Dem Dikk inaugure son Centre de Commandement de l’Exploitation et accélère sa transformation numérique - 06/07/2026

«L'évaluation des politiques publiques au Sénégal 🇸🇳 :clé d'une gouvernance systémique entre contraintes et renouveau »Par Souleymane Zakaria Cissokho

«L'évaluation des politiques publiques au Sénégal 🇸🇳 :clé d'une gouvernance systémique entre contraintes et renouveau »Par Souleymane Zakaria Cissokho - 06/07/2026

Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp

Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp - 06/07/2026

A mi-mandat, Macky avait pris son envol : Pastef blablate ! Par (ABC)

A mi-mandat, Macky avait pris son envol : Pastef blablate ! Par (ABC) - 06/07/2026

[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ?

[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ? - 06/07/2026

‎‎VÉLINGARA (Kolda) : Mansour Faye (Maire/Saint-Louis) en campagne agricole invite le duo Diomaye-Sonko à s'occuper des urgences...

‎‎VÉLINGARA (Kolda) : Mansour Faye (Maire/Saint-Louis) en campagne agricole invite le duo Diomaye-Sonko à s'occuper des urgences... - 06/07/2026

Mali: l'armée et l'Africa Corps russe tiennent le camp d'Anéfis, assiégé et bombardé

Mali: l'armée et l'Africa Corps russe tiennent le camp d'Anéfis, assiégé et bombardé - 06/07/2026

Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza

Le Hamas dissout ses instances dirigeantes, ce qui change à Gaza - 06/07/2026

Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football !

Jusqu'à la dernière seconde ! Le Cap-Vert nous offre la plus belle image du football ! - 06/07/2026

Difficultés rencontrées par les usagers des postes de péage sur l'autoroute reliant Dakar à Thiès : le forum Civil interpelle EIFFAGE

Difficultés rencontrées par les usagers des postes de péage sur l'autoroute reliant Dakar à Thiès : le forum Civil interpelle EIFFAGE - 06/07/2026

Magal Darou Khoudoss: Khadim Ba, l’absent le plus présent !

Magal Darou Khoudoss: Khadim Ba, l’absent le plus présent ! - 06/07/2026

Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale)

Nigeria: des hommes armés tuent au moins neuf fermiers dans le Nord-Ouest (rapport et source locale) - 06/07/2026

Insultes contre Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga: le tiktokeur malien Alassane Diop condamné à un an ferme à Dakar et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts

Insultes contre Assimi Goïta et Abdoulaye Maïga: le tiktokeur malien Alassane Diop condamné à un an ferme à Dakar et 5 millions de francs Cfa de dommages et intérêts - 06/07/2026

Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère

Violences et drogue : l’étudiant M.Mbaye condamné à deux mois de prison ferme pour violences et voies de fait sur sa mère - 06/07/2026

Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme

Touba— coups et blessures volontaires : une dispute autour d’un troupeau finit à coups de gourdin, M. Diop condamné à six mois ferme - 06/07/2026

Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente

Tentative de viol présumée à Mbour : un boulanger de 54 ans piégé par l’enregistrement audio d’une adolescente - 06/07/2026

Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion...

Audience avec le président de la République: les Maires de la Coalition Diomaye Président dénoncent une tentative de manipulation de l'opinion... - 06/07/2026

Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan

Trump rencontrera Zelensky et al-Charaa en marge du sommet de l’Otan - 06/07/2026

La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev

La Russie prépare une nouvelle attaque massive, affirme Kiev - 06/07/2026

Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel

Centenaire de Cheikh Mohamed Gorgui Guèye « Sangabi » : la communauté Naby Allah célèbre son héritage spirituel - 06/07/2026

Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar

Retour des Lions : la délégation officielle attendue, ce mardi 7 juillet à Dakar - 05/07/2026

Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel

Congrès extraordinaire à Rufisque : le Parti Awalé apporte son soutien à la création d'un grand parti présidentiel - 05/07/2026

Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps

Drame en pleine brousse à Barkédji : un père de famille retrouvé mort, des blessures constatées sur son corps - 05/07/2026

Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés

Émancipation et citoyenneté aux Parcelles Assainies : Le pari réussi de Fatou Kiné Diakhaté pour les communautés - 05/07/2026

Mendicité des enfants : Le MNJP/AFP prône la création d’une caisse nationale de dons

Mendicité des enfants : Le MNJP/AFP prône la création d’une caisse nationale de dons - 05/07/2026

Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père

Le guide suprême iranien absent aux funérailles de son père - 05/07/2026

Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone

Poutine et Trump ont discuté de la guerre en Ukraine par téléphone - 05/07/2026

Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne »

Édouard Philippe entre dans l’arène présidentielle : « Je suis un enfant de la classe moyenne » - 05/07/2026

RSS Syndication