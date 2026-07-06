Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop

La colère gronde dans la vallée du fleuve Sénégal. Des producteurs de riz ont battu le macadam ce lundi à Ross Béthio, fief du président du Haut Conseil du Dialogue Social, Faly Seck, pour dénoncer une crise sans précédent dans la filière.



Ils pointent du doigt la gestion du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, qu’ils jugent responsable du blocage actuel.



Plus de 37 000 tonnes de riz blanc sont actuellement immobilisées dans les rizeries de la vallée. Les capacités de stockage sont saturées et les unités de transformation tournent au ralenti.

À Dagana, les unions de producteurs détiennent à elles seules 36 000 tonnes sans aucune perspective d’écoulement, malgré “les multiples engagements pris par les autorités”, dénoncent les producteurs.



La situation se complique avec l’arrivée de la récolte de la contre-saison chaude 2026, estimée à 294 000 tonnes de paddy. Trois campagnes agricoles se retrouvent ainsi stockées en même temps, une première.



Conséquence : plus de 150 milliards de francs CFA sont immobilisés. Les producteurs ne sont plus payés correctement. Les banques se montrent réticentes à financer les prochaines campagnes.

Sur les 72 rizeries que compte la vallée, seules 26 fonctionnent encore. Plus de 40 ont fermé. Certaines grandes unités sont même en cours de liquidation.



Si rien n’est fait rapidement, c’est toute la chaîne de valeur qui risque de s'effondrer”, alertent les manifestants.



Cependant,Ies producteurs réclament l’application immédiate des engagements pris par l’État. Une régulation urgente, des importations de riz pour protéger la production nationale. L’écoulement rapide des stocks de riz local, disponibles. La priorité au riz sénégalais dans toutes les commandes publiques : armée, écoles, hôpitaux, universités, prisons, programmes sociaux. Un mécanisme permanent de commercialisation du riz local. Un plan d’urgence de soutien aux rizeries et aux entreprises de transformation. Des facilités financières* pour permettre aux opérateurs de poursuivre leurs activités.Un cadre de concertation permanent avec les organisations de la filière, entre autres préoccupations.



Ils demandent par ailleurs “le départ sans condition” de Serigne Gueye Diop à la tête du département du Commerce.

Dans ce sens, ils interpellent directement le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour “une application stricte de cette mesure, pour le bien des populations”.