Saint-Louis : Le colonel Abdourahim Kébé finalement libéré...

Après environ plus de cinq tours d'horloge passés devant les enquêteurs au commissariat d'arrondissement de l'Île de Saint-Louis, le colonel Abdourahim Kébé vient finalement d'être libéré.



Il est sorti des locaux de la police sans faire aucune déclaration sur les principales raisons de son arrestation.



Avant sa libération déjà, le commissariat de l'Île avait été pris d'assaut par les membres de l'opposition et de la société civile Saint-Louisienne ainsi que certains notables de la ville de Mame Coumba Bang.



À rappeler que le colonel à la retraite, Abdourahim Kébé a été arrêté ce matin à Guet-Ndar, où il tentait de jouer la médiation entre les pêcheurs et les autorités policières pour décrisper l'atmosphère au lendemain des affrontements entre les manifestants et les éléments des forces de l'ordre et de sécurité...