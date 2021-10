Saint Louis : Le DG de l'OLAC, Alioune Badara Diop, distribue des kits scolaires et du matériel didactique aux élèves et aux écoles élémentaires de Sor.

Afin d’accompagner le processus "Ubbi Tey, Jàng Tey" dans la ville tricentenaire, le directeur général de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal, Alioune Badara Diop, par ailleurs responsable politique de la mouvance présidentielle à Saint-Louis, a procédé ce dimanche à la remise de près de mille trois cent (1.300) kits scolaires aux élèves de quatre établissements du primaire du faubourg de Sor, entre autres écoles de Saint-Louis.



« C'est une opération que nous avons l'habitude de faire depuis huit ans, mais cette année, ça a pris une autre dimension du fait des orientations du chef de l’État qui demande aux responsables d'être plus proches des populations et de les assister. C'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie de remise pour offrir près de mille trois cent sacs à autant d'écoliers. Chaque sac contient des cahiers et tout le matériel nécessaire. Nous avons aussi appuyé les quatre établissements élémentaires de Sor Nord en les dotant d'une cinquantaine de cartons de craie pour chaque établissement et du matériel géométrique. »



Alioune Badara Diop a saisi l’occasion pour exhorter les élèves à bien travailler à l'école avant de lancer un plaidoyer pour la reconstruction de certaines écoles de la commune de Saint-Louis qui croulent sous le poids de l'âge. « Saint-Louis a besoin d'un plan pour la réhabilitation des écoles. »



Un geste fortement apprécié par l'IEF de Saint-Louis, Alhousseynou Sarr. Selon l’inspecteur de l'éducation, ces kits mis à la disposition des élèves leur permettront d’entamer les cours sans problème. « Il faut rappeler d’abord que l’initiateur de cette remise est un bienfaiteur et un habitué des faits. Je pense que ce geste vient à son heure, car non seulement ça va soulager les parents, mais aussi cela permettra aux enfants de disposer de supports pour faire de « Ubbi Tey Jàng Tey » une réalité ", a souligné Alhousseynou Sarr.



Cette cérémonie qui a été rehaussée par la présence du ministre conseiller Mbaye Diouf, de l'adjoint au maire de Saint-Louis Lamine Ndiaye, de Mbaye Ndiaye du HCCT, a été une occasion pour les parents d’élèves d’exprimer leur satisfaction par rapport à cette mobilisation de moyens au service de l’éducation de la part du directeur Alioune Badara Diop…