Saccages des facultés, de la BU et des archives : L’UCAD résiliente

Après les violences à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, le rectorat dans un communiqué a réaffirmé la capacité de l'Université à accomplir son mandat et ses fonctions qui, au demeurant, restent intacts.



En effet, l’autorité universitaire informe que les documents qui portent sur les droits et devoirs de l'UCAD notamment en matière de délivrance de diplômes, d'attestations, d'authentifications et d'équivalences existent encore.



En ce qui concerne, les archives de la FLSH, il est à noter que : seul le dépôt annexe a été touché par un incendie volontaire ayant affecté environ vingt mille (20.000) dossiers d'étudiants. Cependant, les métadonnées sont conservées dans une base de données Access, ce qui constitue une mémoire virtuelle de l'ensemble des dossiers.



Les procès-verbaux des examens n'ont pas été affectés par le sinistre. Les informations pédagogiques restent donc intactes pour tous les étudiants de la FLSH depuis 1957. Elles sont conservées en lieu sûr.



Pour la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontostomatologie (FMPO), il est à déplorer la perte de 15% des dossiers stockés dans un magasin annexe des archives. Ce fonds est principalement constitué de dossiers du personnel inactif dont les doubles sont également disponibles à la Direction des ressources humaines.



De ces constats, le rectorat informe que les diplômes de la FLSH ainsi que ceux de la FMPO restent authentifiables et délivrables, car aucun procês-verbal n'a été perdu et les relevés de notes sont reproductibles sur une base parfaitement légale.