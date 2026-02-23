L’Iran répondra “avec force” à toute frappe américaine


L’Iran répondra “avec force” à toute frappe américaine
L’Iran a averti lundi que toute attaque américaine, y compris une “frappe limitée”, le pousserait à riposter “avec force”, après que le président américain a évoqué une telle option en cas d’échec des pourparlers avec Téhéran.
Donald Trump a ordonné un déploiement naval et aérien massif au Moyen-Orient et Téhéran répète être prêt à riposter à toute intervention militaire américaine.
 

“Concernant la première question relative à une frappe limitée, il n’y a pas de frappe limitée. Un acte d’agression sera considéré comme un acte d’agression”, a déclaré lundi le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, lors d’une conférence de presse à laquelle a assisté l’AFP. Il était invité à réagir aux propos de Donald Trump qui a dit vendredi “envisager” une frappe limitée contre l’Iran si ce pays ne concluait pas rapidement un accord sur le nucléaire avec les Etats-Unis.
 

“Droit à la légitime défense”

“Tout Etat réagirait avec force à un acte d’agression au titre de son droit inhérent à la légitime défense, et c’est donc ce que nous ferions”, a souligné M. Baghaï. “Tout ce que je peux dire c’est que je l’envisage”, avait laconiquement répondu Donald Trump à la question suivante posée par la presse: “Envisagez-vous une frappe limitée si l’Iran ne conclut pas d’accord?”

Pourparlers en Suisse

Les deux pays ont tenu le 17 février en Suisse une deuxième session de pourparlers indirects via une médiation omanaise, dans un contexte de tensions accrues dans la région où Washington a dépêché deux porte-avions. De nouveaux pourparlers, confirmés par l’Iran et Oman mais pas les Etats-Unis à ce stade, sont prévus jeudi. Le chef de la diplomatie Abbas Araghchi mène les négociations pour l’Iran, tandis que les Etats-Unis sont représentés par l’émissaire Steve Witkoff et le gendre du président américain, Jared Kushner.

Ultimatum américain de “dix” à “quinze jours”

Donald Trump se demande pourquoi l’Iran n’a pas déjà “capitulé” devant cet imposant déploiement militaire, a déclaré Steve Witkoff, lors d’un entretien à la chaîne américaine Fox News réalisé jeudi et diffusé samedi. M. Baghaï a déclaré lundi que les Iraniens avaient toujours refusé de capituler au cours de leur histoire. Le président américain avait indiqué jeudi s’être donné un délai de “dix” à “quinze jours” pour décider de recourir à la force ou pas contre Téhéran. Malgré ce nouvel avertissement, le chef de la diplomatie iranienne a estimé dimanche qu’il existait “de bonnes chances de parvenir à une solution diplomatique sur un mode gagnant-gagnant”. “Nous poursuivons nos négociations, tout en travaillant sur les éléments d’un accord et sur une première version du texte”, a déclaré le ministre sur la chaîne américaine CBS. Les Iraniens remettront aux médiateurs une proposition d’accord dans les prochains jours, selon lui.

L’échec des précédentes discussions

Les précédentes discussions entre les deux pays, indirectes, avaient été stoppées net en juin 2025 par la guerre déclenchée par Israël contre l’Iran, à laquelle s’étaient associés les Etats-Unis. Le président américain avait alors assuré avoir “anéanti” le programme nucléaire iranien dans ces bombardements, même si l’étendue exacte des dégâts n’est pas connue. Les Occidentaux craignent que Téhéran ne se dote de la bombe atomique, l’Iran assurant de son côté qu’il ne cherche qu’à développer son programme nucléaire civil.

Mouvement de contestation en Iran

Ces nouvelles tensions entre Washington et Téhéran sont apparues après la répression d’un vaste mouvement de contestation en Iran. Donald Trump avait alors promis de venir “en aide” au peuple iranien. Pour la première fois depuis ces manifestations, des slogans appelant à la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, ont de nouveau retenti ces derniers jours dans plusieurs villes d’Iran. La cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas a appelé lundi à une “solution diplomatique” au moment où l’Iran “est au point le plus faible qu’il ait jamais connu”. La crainte d’une éventuelle intervention militaire américaine en Iran a poussé plusieurs pays à exhorter leurs ressortissants à quitter ce pays, comme l’Inde qui a annoncé sa décision lundi.

Autres articles
Lundi 23 Février 2026
7sur7.be



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle

Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle - 23/02/2026

Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur »

Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur » - 23/02/2026

Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février

Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février - 23/02/2026

Mondiale 2026/Sécurité au Mexique : la mort d’El Mencho chef du cartel CJNG, ravive les inquiétudes à quatre mois de la Coupe du Monde 2026

Mondiale 2026/Sécurité au Mexique : la mort d’El Mencho chef du cartel CJNG, ravive les inquiétudes à quatre mois de la Coupe du Monde 2026 - 23/02/2026

Guédiawaye : un oncle à la Barre , 10 ans requis pour le viol présumé de sa nièce de 11 ans

Guédiawaye : un oncle à la Barre , 10 ans requis pour le viol présumé de sa nièce de 11 ans - 23/02/2026

Dalifort : un dealer mord un policier et attaque au tesson… Deux policiers évacués

Dalifort : un dealer mord un policier et attaque au tesson… Deux policiers évacués - 23/02/2026

Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés

Kédougou : trois sites d’orpaillage clandestin démantelés - 23/02/2026

Paiement mobile et discipline budgétaire : Cheikh Diba tisse les fils d’une souveraineté économique

Paiement mobile et discipline budgétaire : Cheikh Diba tisse les fils d’une souveraineté économique - 23/02/2026

Digitalisation des paiements publics : Sonatel affiche ses ambitions de partenaire stratégique de l’État

Digitalisation des paiements publics : Sonatel affiche ses ambitions de partenaire stratégique de l’État - 23/02/2026

AB Corporation : Après 10 ans de structuration, Adama Bèye lance la conquête de l'Afrique de l'Ouest

AB Corporation : Après 10 ans de structuration, Adama Bèye lance la conquête de l'Afrique de l'Ouest - 23/02/2026

Incendie à l’usine d’extraction du site minier de Diogo d'Éramet: Les équipes d’intervention toujours mobilisées pour procéder au refroidissement des installations du site

Incendie à l’usine d’extraction du site minier de Diogo d'Éramet: Les équipes d’intervention toujours mobilisées pour procéder au refroidissement des installations du site - 22/02/2026

30eme édition des Kamils de Saint Louis: la tradition respectée dans la ferveur...

30eme édition des Kamils de Saint Louis: la tradition respectée dans la ferveur... - 22/02/2026

Nioro- Campagne arachidière catastrophique: Le FDR dénonce

Nioro- Campagne arachidière catastrophique: Le FDR dénonce " l'irresponsabilité et l'incompétence du gouvernement" - 22/02/2026

MEXIQUE : Le CJNG déclare la guerre à l'État après la mort d'« El Mencho »

MEXIQUE : Le CJNG déclare la guerre à l'État après la mort d'« El Mencho » - 22/02/2026

Célébration du 4 avril- la commune de Thiés-Ouest se mobilise: Le bureau municipal livre les grandes orientations

Célébration du 4 avril- la commune de Thiés-Ouest se mobilise: Le bureau municipal livre les grandes orientations - 22/02/2026

Trump se demande pourquoi l'Iran n'a pas déjà

Trump se demande pourquoi l'Iran n'a pas déjà "capitulé" (Witkoff) - 22/02/2026

Incendie à l’usine GCO de Diogo : le feu maîtrisé, aucun blessé signalé

Incendie à l’usine GCO de Diogo : le feu maîtrisé, aucun blessé signalé - 22/02/2026

Ucad: Le COUD annonce la réouverture progressive des campus sociaux à partir de ce 26 février

Ucad: Le COUD annonce la réouverture progressive des campus sociaux à partir de ce 26 février - 22/02/2026

Yeumbeul: La jeunesse dans la rue pour réclamer ses 2 × 2 voies.

Yeumbeul: La jeunesse dans la rue pour réclamer ses 2 × 2 voies. - 22/02/2026

Mexique: le chef d'un des principaux cartels, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tué par l'armée (médias)

Mexique: le chef d'un des principaux cartels, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tué par l'armée (médias) - 22/02/2026

Affaire acte contre nature et transmission volontaire du VIH: La séropositivité de Zale Mbaye alias « Gueweul bou Gatt », révélée…

Affaire acte contre nature et transmission volontaire du VIH: La séropositivité de Zale Mbaye alias « Gueweul bou Gatt », révélée… - 22/02/2026

Poste de SG ONU: La Convergence des Cadres Républicains (CCR) soutient la candidature du président Macky Sall

Poste de SG ONU: La Convergence des Cadres Républicains (CCR) soutient la candidature du président Macky Sall - 22/02/2026

Trafic International de Haschich: Un réseau démantelé à la Gare des Baux Maraichers de Dakar

Trafic International de Haschich: Un réseau démantelé à la Gare des Baux Maraichers de Dakar - 22/02/2026

Comico-Yeumbeul : La police démantèle un réseau de trafic et de consommation de crack

Comico-Yeumbeul : La police démantèle un réseau de trafic et de consommation de crack - 22/02/2026

Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène

Calobone : une coopération civilo-traditionnelle au service de la jeunesse avec l’inauguration de la Bibliothèque Ekaïs Djibalène - 21/02/2026

Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé

Dahra Djoloff : un camion percute une bicyclette et une moto, un mort et un blessé - 21/02/2026

Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député

Sortie de Cheikh Bara Ndiaye contre Aminata Touré: La réponse sèche des cadres de Mimi 2024 au député - 21/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature…

Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Réseau des Universitaires républicains exprime son soutien ferme et sans réserve à cette candidature… - 21/02/2026

Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA »

Ouakam : démantèlement d’un réseau présumé de fraude documentaire lors de l’opération « LIMA-SIERRA » - 21/02/2026

Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona

Ziguinchor : saisie de 6 kg de chanvre indien sur l’axe Sindian-Bignona - 21/02/2026

RSS Syndication