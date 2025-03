SONATEL et SENUM.SA unissent leurs forces pour la souveraineté numérique du Sénégal

Une avancée majeure pour l’autonomie numérique du Sénégal. SENUM SA, la Société nationale de gestion des infrastructures numériques, et SONATEL, le leader des télécommunications dans le pays, ont officialisé leur partenariat à travers la signature d’une Convention cadre, ce mardi 25 qw mars 2025.

Cet accord stratégique marque un engagement fort en faveur de la souveraineté numérique nationale et du développement des infrastructures numériques du pays.



La Convention cadre signée entre SENUM SA et SONATEL vise à renforcer les capacités technologiques du Sénégal en matière d’hébergement, de stockage et de gestion des données. Elle s’inscrit dans la volonté de l’État sénégalais de maîtriser les infrastructures numériques critiques et de réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers.



« Cet engagement traduit notre volonté commune de bâtir un écosystème numérique résilient et compétitif, au service des citoyens et des entreprises sénégalaises », a déclaré Sékou Dramé, directeur général de la Sonatel, soulignant l’importance de cette collaboration pour le développement des datacenters nationaux.



De son côté, Isidore Diouf, directeur général SENUM SA, a affirmé que cette convention permettra d’optimiser l’exploitation des infrastructures existantes tout en favorisant l’innovation et l’inclusion numérique.