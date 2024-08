SENFAY et UNACOIS JAPPO joignent leurs forces pour moderniser le secteur du commerce sénégalais

Pour mieux répondre aux exigences du marché et dans un secteur en mutation permanente, l'UNACOIS JAPPO et SENFAY YOUCLOUD ont noué un partenariat pour une collaboration qui va révolutionner l'expérience commerciale pour tous les membres de l’organisation patronale des commerçants du Sénégal. Ce partenariat marque le début d'un programme d'installation de solutions digitales fournies par SENFAY (YouShop) chez les commerçants membres de l'UNACOIS JAPPO, leur offrant des méthodes avancées pour améliorer l’efficacité opérationnelle de leurs activités. Aussi, il va permettre à tous les membres commerçants de l’UNACOIS de profiter de la mise à disposition de plusieurs modules digitaux intégrés.



Cela facilitera la gestion de stock et de l’inventaire, la vente en boutique et sur les réseaux sociaux et en ligne, une comptabilité simple et à temps réel. Toutes ces fonctionnalités seront digitalisées grâce à l’apport technologique de SENFAY. Cette collaboration entre en droite ligne de l’objectif de l’UNACOIS de moderniser le commerce local en équipant ses commerçants de tous les outils digitaux leur permettant d’affronter un secteur en pleine mutation et très attractif pour de nouveaux entrants.



Le Directeur Exécutif de l’UNACOIS-JAPPO, Ousmane Sy Ndiaye se réjouit ainsi, d’être dans la première organisation patronale digitalisée du Sénégal, se dotant ainsi de la première strate sur laquelle bâtir un environnement des affaires drapé de succès pour les commerçants locaux.