Rwanda : Le Sénégal à la Conférence mondiale de développement des télécommunications à Kigali.

Kigali, la capitale Rwandaise, accueille la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Cmdt). Cette rencontre internationale se veut une occasion pour le Sénégal, de se ‘’faire représenter dans les nouvelles Commissions du Bureau de développement des télécommunications (Bdt)’’, mais aussi ‘’lancer la campagne pour la réélection du Sénégal dans le conseil de l'Union internationale des télécommunications (Uit), qui se déroulera lors des plénipotentiaires 2022 à Bucarest en Roumanie’’, a appris Dakaractu.



Deux objectifs clairement affichés par rapport à la participation du Sénégal à cette conférence mondiale. D’ailleurs une forte délégation du Sénégal conduite par Yankhoba Diattara, ministre de l’économie numérique et des télécommunications, comptait dans ses rangs le Directeur général de l’Autorité de régulation télécommunications et des postes (Artp) Abdoul Ly, renseigne une note parvenue à la rédaction.



Cette conférence qui a pour thème ‘’Connecter ceux qui ne le sont pas encore afin de parvenir au développement durable’’, est une occasion pour les spécialistes et autorités dudit secteur de définir ‘’les stratégies et les objectifs concernant le développement des télécommunications/Tic, en fournissant des orientations et des indications au secteur du développement des télécommunications de l'Uit (UI it -d)’’, renseigne la note. Celle-ci rappelle que le Sénégal, membre du conseil de l’Uit depuis 1972 et acteur majeur dans les travaux du Bdt, au-delà des contributions techniques dans les commissions de travail de la conférence.



Il est aussi précisé que ‘’de concert avec la tutelle, l’Artp s’est résolument engagée pour que la participation du Sénégal à la Cmdt 2022 soit un succès et contribue ainsi et comme jamais auparavant, à la concrétisation de la vision du Président Macky Sall, consistant à faire du secteur des télécommunications un levier de développement économique’’. Et c’est à, cet effet, que la stratégie "Sénégal numérique 2025" a été élaborée, d’ailleurs le thème de la Cmdt 2022 cadre parfaitement avec un de ses axes à savoir « un accès ouvert et abordable aux services numériques’’, indique ledit document. Lequel note que la conférence représente le socle sur lequel va s’appuyer la transition numérique de toute la société, avec un bouleversement des modes de vie des populations et des modèles économiques des entreprises. Elle incarne l’ambition du Sénégal de maintenir une position de pays leader innovant’’, indique ladite source documentaire.



À noter que c’est l'Union internationale des télécommunications (Uit), précisément son Bdt, qui organise une Cmdt tous les quatre ans. Et ce, dans l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires, en vue d'examiner des questions, projets et programmes intéressant le développement des télécommunications . Cette rencontre internationale se tient au moment où l’accès aux technologies numériques n’a jamais eu autant d’importance. En ce sens, la Cmdt 2022 représente une occasion unique d’exploiter le potentiel des partenariats dans le domaine du numérique pour tenir les engagements en faveur du développement durable à l’horizon 2030. Tous les décideurs publics de l’écosystème mondial des technologies et d’autres partenaires à l’initiative du « Partener2Connect » sont mobilisés pour mettre l’inclusion numérique à la portée des communautés, même les plus difficiles à connecter, afin que les possibilités qu’offre le numérique, profite à tous’’.