Russie: Que sait-on de l'accident d'avion dans la région de Tver, à bord duquel Prigozhin était répertorié?

Les informations se précisent suite à l’écrasement d'un avion ce mercredi en Russie et dans lequel se trouvait Prigozhin du groupe Wagner.







L'Embraer qui s'est écrasé dans la région de Tver, au nord de Moscou, village de Kuzhenkino, appartient à la société MNT-Aero, spécialisée dans le transport d'affaires, a indiqué l'Agence fédérale du transport aérien. A son bord, il y avait 10 personnes notamment : sept passagers et trois membres d'équipage, selon le ministère des situations d’urgence.



L'avion volait de l'aéroport de Sheremetyevo à Saint-Pétersbourg. Dans la liste des passagers se trouve Eugène Prigojine , selon l'Agence fédérale du transport aérien.



Rosaviatsia a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident notamment l’identification des corps. Les autorités russes représentants des forces de l'ordre et du ministère des Situations d'urgence sont à pied d’œuvre. L'enquête menée sous le contrôle personnel du gouverneur de la région de Tver, Igor Rudenya suit son cours.