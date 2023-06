Rufisque/Tabaski 2023 : le prix du mouton toujours intouchable au moment où l'oignon est vendu à 16000f et la pomme de terre à 12 500

Avec l'approche de la fête de Tabaski, le prix des moutons reste toujours exorbitant au forail de Rufisque où les éleveurs dénoncent le manque d'accompagnement de l'Etat envers eux. Et pourtant le Premier ministre Amadou BA en assurait le contraire lors de sa tournée hier au même endroit. Par ailleurs le marché de l'oignon et de la pomme de terre n'est pas en reste. Le sac de 25 kg d'oignon est vendu à 15000f voire 16000f et 12500f pour le sac de pomme de terre. Alors même que les autres condiments ont également connu une hausse d'où l'inquiétude des ménages.