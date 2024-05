TOUBA- De nouveaux cascadeurs pour protester contre l’arrestation de quatre de leurs collègues placés en garde-à-vue pour la même bêtise

Des scènes de ce genre , on ne devrait plus les voir sur les routes . Un chauffeur, qui a préféré garder l’anonymat , confie que ses collègues ne sont pas contents de l’arrestation annoncée de quatre d’entre eux aperçus à travers une video en train de faire des galipettes derrière un véhicule en mouvement .



Ces derniers, ou du moins ceux d’entre eux qui ont été alpagués, ont été placés en garde-à-vue au à la police de Dakar, attendant de faire face au procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de la capitale.



Ce mardi, sur le tronçon Touba- Diourbel, de nouveaux cascadeurs se sont signalés pour « narguer l’autorité », histoire de prouver qu’il sera jamais possible d’arrêter tous les farceurs.