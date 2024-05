Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias en visite de chantier de la voirie Grand-Yoff, Scat- Urbam

Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias poursuit ses visites de chantiers dans les quartiers de Dakar. Ce mercredi 08 mai 2024, l’édile de Dakar a effectué une visite des travaux de la voirie des quartiers Grand-Yoff, Scat Urbam, Keur Khadim et Khar Yalla. En compagnie de sa délégation composée d’hommes et de femmes, Barthélemy Dias a fait le tour pour faire le constat des travaux de pavage. Accueilli par le maire de Grand -Yoff et quelques personnalités, le maire de Dakar a été en contact avec certains riverains des quartiers ciblés. Dans leurs discussions, ces derniers lui ont exposé certaines doléances pour le développement de la commune de Grand-Yoff, avant de le remercier pour les actes posés dans la commune.

Prenant la parole, le maire de Grand-Yoff, Madiop DIOP s’est dit satisfait de l’état d’avancement de ses travaux qui d'aprés lui, la plupart sont achevées. Au nom des populations, il a remercié le maire de la ville Dakar pour les efforts consentis dans la construction de ses voiries. « M. Le maire, nous vous remercions au nom des populations et nous souhaitons que cette collaboration continue pour qu’on puisse atteindre le maximum de voies au niveau de notre commune », a-t-il soutenu.

Près de 3 milliards ont été injectés dans cette commune selon le maire Madiop Diop. De son point de vue, « cela montre nettement que beaucoup de voies ont changé parce que la ville a injecté énormément d’argent pour qu’on puisse maintenir l’accès au niveau de la commune en faisant des voies correctes. Après cette étape, le maire va poursuivre vers Khar-Yalla, le Grand-Yoff traditionnel avant de boucler aux Hlm-Patte D’Oie.