Thiès/ Cité Ouvrière: La jeunesse s'oppose catégoriquement au morcellement de son terrain de football

À Thiès, la jeunesse de la cité ouvrière a fait face à la presse cet après-midi pour s'opposer à un projet de morcellement de leur terrain de football, porté par une coopérative.



D'après ces jeunes, ce terrain est l'unique espace qui a été réservé dans ce quartier pour leurs activités sportives. Et en plus, il demeure le terrain d'entraînement de l'Asc Yaakaar de la cité ouvrière.



Ils ont décidé d'abord de se faire entendre auprès des autorités locales et étatiques avant que l'irréparable ne se produise dans leur quartier.



Un appel a été lancé à l'endroit de cette coopérative afin qu'elle lâche l'affaire dans les meilleurs délais...