Bradage foncier-salubrité à Kaolack : « C'est une bombe qui doit etre désamorcée par les nouvelles autorités » (Ibrahima Senghor, coalition Diomaye)

Une actualité qui défraie la chronique depuis que le président de la république a décidé de suspendre les travaux au niveau du littoral et dans plusieurs sites à Dakar et notamment à Mbour 4. Mais cette problématique ne semble pas seulement se limiter à ces zones. Elle affecte aussi la région du Sine Saloum, selon Papa Ibrahima Senghor, président du mouvement Kaolack Bi Gueune, par ailleurs, membre de la coalition « Diomaye Président ». Sur le plateau de Dakaractu, il rappelle que la région de Kaolack étouffe. « Nous n’avons plus d’espaces verts. Depuis l’ancien garage de Dakar, en passant par le lycée technique jusqu’au boulevard de la liberté, le projet d’aménagement d’un espace vert qui y était prévu n’est plus en mesure d’être réalisé. Ce sont des espaces occupés par des promoteurs immobiliers alors que les populations ont besoin de ces espaces pour s’épanouir » a dénoncé le sieur Senghor qui précise que cette situation perdure depuis 3 ans.







Dans cette même veine relative au foncier, il se réjouit de la décision du chef de l’Etat de « stopper » les travaux et baux dans certaines zones et suggère la lumière sur « toutes ces constructions irrégulières » afin de rendre justice aux citoyens sénégalais qui ont souvent vu leurs assiettes foncières être bradées.







Le cadre de vie a toujours été une préoccupation des populations de Kaolack. Le mouvement Kaolack Bi Guene s'investit et interpelle les nouvelles autorités sur les mesures à prendre.