Réunions au ministère de la pêche/ Non implication du regroupement national des mareyeurs du Sénégal: Les acteurs tirent la sonnette d'alarme

Face à la presse cet après-midi à Thiès, le président du regroupement national des mareyeurs du Sénégal, Modou Guèye, a déploré la non convocation de sa structure aux réunions qui sont organisées au niveau du ministère de la pêche.



" Ils ont tenu deux réunions au niveau dudit ministère en zappant notre structure qui a une dimension nationale. Nous dénonçons cette attitude car c'est eux qui parlent de rupture, alors cela devrait les amener à convoquer l'ensemble des organisations de ce secteur", a fustigé Modou Guèye.



À Thiès où il a tenu son point de presse, M. Guèye a tenu à interpeller la tutelle en invitant le ministre et ses services à se pencher sur cet état de fait en y apportant des ajustements.



Et pour le prochain hivernage, le regroupement national des mareyeurs du Sénégal a invité les autorités étatiques à prendre les devants en pensant à stocker une quantité importante de poissons pour parer à une éventuelle pénurie...