Pape Simakha tacle Ibrahima Senghor « Kaolack n’a pas de littoral mais une berge » et oppose son véto pour la loi sur la protection des lanceurs d’alertes

Dans la deuxième partie de cet entretien avec dakaractu, le leader de la plateforme « Naay Leer » allié de Mimi Touré membre de la coalition « Diomaye président », Pape Simakha a tenu à apporter des précisions au président du mouvement Kaolack Bi Gueune par ailleurs, membre de la coalition « Diomaye Président », Pape Ibrahima Senghor. « Kaolack n’a pas de littoral mais une berge. Je pense qu’il a fait une sortie maladroite. En tant que leader politique à Kaolack qui ne sait pas qu’on n’a pas de littoral, mais une berge, c’est inadmissible, dit-il. Non sans faire remarquer : « Nous n’avons pas de problème foncier à défaut il n’a qu’à faire des précisions dans ses dires ». S’agissant des espaces verts, Pape Simakha signale que « qu'il y a des espaces verts mais leur entretien est une compétence de la municipalité ». Il estime "qu'il faut une démarche participative des acteurs politiques et de développement pour l’intérêt de Kaolack.



Cependant, Pape Simakha est apparemment contre la loi pour la protection des lanceurs d’alerte. « En tant que membre de la coalition Diomaye, je suis contre la divulgation de faits privés. Ce n’est pas en phase avec les réalités de nos cultures notamment pour l’image de notre société. Je ne suis pas d’accord avec cette démarche visant à promouvoir et à protéger les lanceurs d’alertes. ». Poursuivant, Pape Sy Makha conseille au Président Diomaye et à Sonko de ne pas se lancer dans une dynamique de chasse aux sorcières pour éliminer des adversaires politiques comme le faisait le régime de Macky Sall avec les cas Karim et Khalifa Sall. Et d'ajouter : « J’invite tous les Kaolackois à s’unir comme un seul bloc et à taire nos clivages politiques pour l’intérêt supérieur de cette ville ».