Kédougou / Nouveau dispositif de gestion des Cantines scolaires : 129 directeurs d’école formés à l’utilisation de la plateforme SASSE !

Le Ministère de l’Éducation nationale à travers le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence du secteur de l’Éducation et de la Formation (PAQUET : 2018– 2030), s’est engagé dans une dynamique de généralisation des cantines scolaires dans tous les établissements et écoles publics ainsi que les Daara, avec le concours de ses partenaires.

Cependant, l’harmonisation du suivi et de la collecte d’informations sur les cantines scolaires, où chaque partenaire dispose d’un dispositif de collecte des données, a toujours été une problématique pour le MEN.

En 2012, la base de données de l’alimentation scolaire “BALISE” a été instaurée pour la gestion des cantines. La collecte se faisait au niveau école puis transmise aux IEF, IA pour son intégration dans la base. L’évaluation a montré des limites comme la non disponibilité des données ; la non transmission des fiches par les écoles aux IA et IEF mais aussi et surtout les volumes importants à saisir par les chargés de cantine.

C’est dans cette optique qu’un nouveau dispositif de gestion a été mis en place pour l’harmonisation de système de suivi et de gestion. Pour ce faire, une nouvelle plateforme digitale a été créée afin de renforcer le dispositif de gestion et de suivi du programme national d’alimentation scolaire.

Ce nouvel outil dénommé SASSE (Système de Suivi de l’Alimentation Scolaire du Sénégal), intégré dans le Système d’Information du Ministère de l’Education nationale (SIMEN), permet d’avoir une cartographie exhaustive des écoles à cantine, d’assurer une disponibilité permanente des données fiables et un suivi régulier de la gestion des projets de cantines afin d’en mesurer les résultats / effets aux différents niveaux.

Le SASSE va contribuer ainsi à harmoniser les différentes interventions, renforcer et faciliter la coordination des acteurs par le niveau central. C’est pourquoi, pour une bonne connaissance du nouveau dispositif de gestion des cantines et une appropriation de la plateforme SASSE par les Directeurs et Chefs d’établissement, son déploiement au niveau école et établissement devient une nécessité.

C’est dans ce cadre que les Chargés de cantine et les planificateurs des IA et des IEF ont été déjà formés pour assurer la formation des Directeurs et Chefs d’établissement à cantine de leur circonscription scolaire.

Ainsi pour une mise en œuvre effective des activités définies dans sa feuille de route, il est prévu la formation des directeurs et chefs d’établissement à cantine scolaire des IA de Kédougou (IEF Kédougou et Salémata) , Tambacounda (IEF Tamba et Bakel)et Kaffrine (IEF Kaffrine et Koungueul) du 06 au 10 mai 2024. À Kédougou (86 directeurs ) et Salémata (43 directeurs ), la session de formation a eu lieu le 08 Mai 2024. L’objectif du ministère de l’éducation nationale est de former les directeurs et chefs d’établissements sur le nouveau dispositif de gestion et de suivi des cantines scolaires et sur l’utilisation de la nouvelle plateforme SASSE. De manière plus spécifique, Il s’agira de faire approprier les directeurs et chefs d’établissement le nouveau dispositif de gestion et de suivi des cantines scolaires ; de former les directeurs et chefs d’établissement sur le remplissage des fiches de collecte ; de former les directeurs et chefs d’établissement sur l’utilisation de la plateforme SASSE et enfin d’assurer la supervision de la formation faite par les Chargés de cantines et planificateurs, par le niveau central et les partenaires.