Les syndicats d'enseignants lancent un plaidoyer pour une banque de l'éducation

Dans le cadre de la création de la banque de l'éducation du Senégal,les syndicats d'enseignants dudit comité ont tenu une conférence de presse,ce vendredi 10 mai 2024. L'objectif de cette rencontre, selon le coordonnateur du comité d'initiative est de porter à la connaissance des sénégalais et des acteurs de l'éducation en particulier de la création prochaine d'une banque pour l'éducation du Sénégal. Selon Mamadou Mbodji,cet ambitieux projet est une recommandation des assises présidées par le professeur Abdou Salam Sall en 2014.



La création de cette banque permettra de régler certaines questions évoquées lors de ses assises. Il s'agit d'un déficit de financement de l'éducation car le budget alloué aux financements, n'était pas suffisant pour prendre en compte les besoins d'éducation. Cela se fait voir par le deficit de classe illustré par la présence d'abris provisoire, déficit de maîtres, la faiblesse des revenus, des logements, des équipements enseignants, entres autres. Cette création assises.Ilde banque va d'abord débuter par une coopérative qui va répartir en des parts qui seront achetées par des enseignants.



Le secrétaire général de l'Uden, Abdourahmane Guéye, membre du comité d'initiative et mandaté par son organisation pense qu'il faut aller vers l'autonomisation des enseignants. Car, dit-il, la réalité objective est qu'ils sont pénalisés par ses banques et par ses contraintes évoquées dans le texte.



Dans son intervention, El Hadji Malick Youm a lancé un plaidoyer articulé autour d'un certain nombre des statistiques. Si l'on se fie aux données, pas moins de 29 banques et à coté de ses structures bancaires, le Sénégal a une fonction publique qui tourne autour de 170.000 fonctionnaires parmi lesquels plus de 100.000 sont des enseignants avec le secteur privé et tous les autres secteurs ne comportent pas moins de 120.000 enseignants. Autrement dit, ses enseignants représentent un taux de plus 60 à 70/ de la clientèle. Par conséquent, une politique particulière méritait d'être mise en place par ces banques. C'est pourquoi, ils travaillent d'arrache-pied pour mettre en place cette banque.