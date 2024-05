Abandon du FCFA: SG Mody Guiro joue la carte de la prudence et avertit

L’abandon du FCFA est une question très sérieuse. C’est la conviction du secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro qui invite à plus de prudence sur ce sujet qui a été la promesse phare de campagne du nouveau régime.



« On veut vivre décemment. Nous voulons une amélioration des conditions de vie. C’est la finalité qui compte mais ce n’est pas pour plaire ou déplaire. Le plus important est de prendre en compte l’intérêt des sénégalais à travers l’option politique qui sera adoptée », a indiqué le syndicaliste qui est d’avis que l’avenir appartient aux grands ensembles de nations. Il ne manque pas non plus d’alerter.



« C’est une question qui mérite d’être discuté (...) Nous gagnerons la rue si les choses ne sont pas claires. Il faut un bon discours et bien discuter. Il ne faut pas se presser», a-t-il déclaré. Mody Guiro s’exprimait, ce 09 mai, à travers l’émission « En Ligne » de Dakaractu.