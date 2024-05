UAM de Diamniadio : "La visite des chantiers que nous avons faite, montre effectivement qu'avec ce soutien à moyen terme, cela va devenir une université d'appoint de Dakar" (MESRI)

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Abdourahmane Diouf, a effectué une visite à l'université Amadou Makhtar Mbow (UAM) de Diamniadio, ce Lundi 06 Mai 2024.

Au terme de sa tournée, il a déclaré à la presse que, "nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans un campus pédagogique où on a fait quand même beaucoup d'efforts pour que les étudiants et le personnel soient dans un certain confort de travail, mais aussi nous avons pu en interagissant avec les différents acteurs, nous rendre compte que tout n'est pas parfait, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent et nous en avons discuté avec ses acteurs", a-t-il dit, constatant que le problème crucial des universités est notamment le déficit budgétaire, le problème de la rotation avec le transport du personnel, la question des logements sociaux entre autres.

"Nous avons conscience qu'aujourd'hui les universités fonctionnent avec un budget déficitaire et au niveau du gouvernement nous sommes en train de travailler pour leur permettre de terminer l'année sans difficulté majeure. Parce que quand on demande des performances académiques à une université, il est normal aussi de les accompagner", a assuré Abdourahmane Diouf.



Le MESRI est aussi passé au campus social du CROUS de Diamniadio où il a pu visiter les différentes infrastructures, notamment les chambres des étudiants, le campus pédagogique qui sont au standard quasi international avec une bibliothèque de très haute volée. "Le message est que nous sommes venus. Nous avons vu, il y a des conditions minimales de travail, mais qui pourraient gagner à être améliorées. Nous en avons discuté avec le directeur du CROUS, avec le recteur de l'université, avec tous les personnels administratifs techniques et les enseignants chercheurs. Le gouvernement mettra en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour que ces problèmes soient réglés dans un court terme afin que l'année puisse aller à terme normal et dans un moyen terme pour que les chantiers que nous avons visités aussi puissent être terminés", a-t-il soutenu, attestant que UAM est une université qui va très rapidement faire sa montée en puissance. "La visite des chantiers que nous avons faite montre effectivement qu'avec ce soutien dans une année, deux années ou en tout cas à moyen terme, cela va devenir l'université d'appoint de Dakar comme cela a été pensé dans un premier temps, mais aussi une université nationale où les étudiants viendront de partout pour faire leurs études dans des conditions optimales au travail", a conclu Abdourahmane Diouf.