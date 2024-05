Prise de fonction du DG de l’AIBD : Cheikh Bamba Dieye fixe le cap

Nommé Directeur général de AIBD SA à l’issue du Conseil des ministres du 24 avril 2024, et après son installation par le Conseil d’administration, Cheikh Bamba Dieye a fait, hier, sa passation de service avec son prédécesseur, Abdoulaye Dieye. Il a ainsi, manifesté son engagement à donner corps à la vision du chef de l’Etat pour le secteur des transports aériens.







La cérémonie de passation de service entre le Directeur général sortant, Abdoulaye Dieye, et le Directeur général entrant, Cheikh Bamba Dieye, s'est tenue ce vendredi 10 mai 2024 à la Direction générale de AIBD SA, à Diass, dans une cordiale atmosphère empreinte de solennité. Le nouveau Directeur Général de AIBD SA, qui « prend très à cœur » cette lourde et exaltante mission, a exhorté tout le personnel au travail et à être des serviteurs du peuple sénégalais, car, estime-il, le « développement du Sénégal ne peut être qu’une œuvre collective ». Cheikh Bamba Dièye dit mesurer l’immensité de cette tâche que lui a confiée le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il n’a pas manqué de mentionner, dans ses remerciements, le Premier ministre, Ousmane Sonko, et le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye.







Le nouveau directeur général de l’AIBD compte s’atteler dans les meilleurs délais, à faire, avec ses collaborateurs, une « situation de référence » en vue de poursuivre le travail entrepris et d’apporter les changements nécessaires afin de donner corps à la vision du Chef de l’Etat avec l’ouverture d’esprit qui le caractérise mais sans complaisance. « Nous devons, ensemble, nous acquitter de nos tâches respectives comme d’un sacerdoce. Je ne pourrai rien faire sans l’engagement de chacun de vous. Le secteur des transports aériens est hautement stratégique. Il exige de chacun de nous un dévouement absolu et continu pour être en cohérence avec les valeurs prônées par les nouvelles autorités. AIBD SA ne saurait être en marge de ces nouvelles orientations », soutient Cheikh Bamba Dieye, convaincu de la nécessité d’impulser une dynamique répondant aux aspirations des Sénégalais. Le directeur général sortant, Abdoulaye Dieye a invité ses désormais ex-collaborateurs à accompagner son successeur dont il a loué les qualités. « C’est un sentiment de fierté qui m’anime. J’ai servi mon pays avec dévouement et donné vie, grâce à des collaborateurs déterminés, à certains projets stratégiques du hub aérien. Je continuerai à servir mon pays dans d’autres univers, comme je m’y suis toujours employé », confia-t-il.