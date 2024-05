Kaolack : Dans le cadre de son projet Feed the Future Sénégal Dooleel Ndaw Ñi, l'Usaid débloque 3 000 000 $ pour encadrer 113 000 jeunes

Dans le cadre de son engagement pour le développement économique et social, l'ONG PDEF, en consortium avec ChildFund et CORAF, vient de lancer le projet Feed the Future Sénégal Dooleel Ndaw Ñi dans la cité de Ndangane. Financé à hauteur de 2 milliards Fcfa par l’USAID pour une durée de 5 ans (octobre 2023 - septembre 2028) dans la zone centre (Kaolack, Fatick Kaffrine), ce projet est basé sur l'émancipation et l'inclusion de la jeunesse sénégalaise et se veut d’être un des axes directeurs du projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. L’USAID dont la collaboration avec le Sénégal est vieille de plus de 60 ans ambitionne, ainsi, d’investir massivement dans le domaine de l'éducation, renforcement de capacité et de la formation professionnelle de qualité pour offrir aux 113 000 jeunes ciblés et qui représentent un capital humains très important, des opportunités concrètes d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans un marché du travail en constante évolution. Dès lors, il s’agira à travers ce programme de renforcer les compétences des jeunes en leadership et citoyenneté par la création de clubs 4-H. Aussi, pour réussir ce pari, l'université du Sine Saloum, Elhadj Ibrahima NIASS (USSEIN), les Lycées, Collèges, Daaras, associations de jeunes, collectivités territoriales et structures de jeunes constituent des partenaires stratégiques. D’après la directrice de l’USAID, Alyssa Leggoe, « dans le cadre de l’évolution de notre approche, nous avons l’intention de travailler directement avec les partenaires locaux. Ce lancement est un engagement direct avec les Ong Sénégalaises. Aussi, ce programme entre en droite ligne avec les priorités d’une nouvelle administration visant à promouvoir l’emploi des jeunes ». Cette initiative, explique-t-elle, est le résultat d’une démarche inclusive rendue possible grâce une collaboration avec les acteurs clés de développement. «Le Sénégal est un partenaire clé du gouvernement américain. Nos investissements au niveau de Kaolack sont un exemple du type de partenariat que nous avons avec les acteurs du secteur. Cela nous a permis de développer les approches sont conjointement alignées avec les priorités locales », assure-t-elle. Ce projet devra contribuer à réduire le chômage des jeunes qui engendrent des perturbations sociales. Lesquelles favorisent les migrations irrégulières, instabilités politiques, radicalisations, activités criminelles et une augmentation de la pauvreté. Selon le directeur exécutif du PDEF, Gora Ben Fall, « nous allons échanger avec les jeunes, les encadrer et essayer d’éveiller leurs talents, pour leur offrir les meilleures orientations pour leur avenir afin qu’ils puissent participer activement au développement de leur pays ». « Pour pouvoir aider les jeunes et réussir ce projet, nous allons renforcer leurs capacités pour leur permettre d’entreprendre des projets de développement pour leur pays et d’être autonomes », a-t-il soutenu. Et d’ajouter : « Car sans cette préparation au préalable, tout cela est voué à l’échec. Donc notre objectif, c’est d'outiller 113 000 jeunes à Kaolack, Fatick et Kaffrine afin de leur permettre de pouvoir entreprendre et de participer où qu’ils se trouvent au développement de leur pays ».



A terme, ces jeunes pourront s'adapter aux exigences des marchés de l'emploi modernes, notamment dans les secteurs des chaînes de valeur agricole pour qu’ils deviennent un moteur de développement communautaire et de croissance économique



A rappeler que l'activité s’est tenue sous la participation de plus de 150 personnes, dont le gouverneur de région, Ousmane Kane, des préfets de la zone centre, des représentants de l'USAID, des partenaires locaux, des acteurs de mise et partenaires de mise en œuvre dudit projet.