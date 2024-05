Me Mbossé Sow de Pastef liste les priorités des Kaolackois et lance un appel au Président Diomaye et à son PM Sonko

Conscients de leurs manquements dans le département après les deux élections qui se sont succédées avant la présidentielle 2024, l'objectif de Pastef/Kaolack était de tout faire pour renverser la tendance dans le département. Ce pari réussi s'est soldée par une large victoire de la machine huilée de Pastef avec plus de 56% dans le département et 63 % dans la commune pour le compte de la coalition Diomaye pendant la présidentielle 2024.



Dans cet entretien accordé à Dakaractu, le coordonnateur départemental et communal, Me Mbossé Sow, a tenu à porter la voix des Kaolackois par rapport à leurs attentes pour régler le problème du chômage des jeunes, l'industrialisation et le développement socio-économique. Selon lui, " Kaolack a toujours été laissée en rade par les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays".



"J'ai confiance au Président Bassirou Diomaye Faye et à son PM Ousmane Sonko. Et j'ai bon espoir qu'ils tiendront leurs promesses de développer ce pays", précise-t-il. Ajoutant que "nous avons pris le temps d'écouter les doléances des populations". " Les populations ont évoqué, le problème de l'assainissement de Kaolack qui fait partie des priorités pour cette ville. Presque tous les quartiers sont impraticables durant la saison des pluies. Tous les régimes qui sont passés n'ont pas tenu leurs promesses pour que Kaolack soit un poumon économique. Jusqu'à présent, le problème demeure", rappelle-t-il, invitant le Président Diomaye et son PM Sonko à aider la cité de Ndangane sur un plan d'assainissement, à une industrialisation et au développement de l'agriculture pour diminuer le taux de chômage grandissant et l'exode rural. Interpellé sur les nominations pour lesquelles Ndangane est laissée en rade, Me Mbossé Sow a félicité ses camarades de parti mais souhaite que des fils de Kaolack puissent participer au sein de l'attelage gouvernemental, au développement de cette cité et du Sénégal en général...