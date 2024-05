Lotissement de Mbour 4: Délestée de plus de 9 hectares, la commune de Fandène demande la restitution de sa bande de terres

Face à la presse hier, des membres de l'équipe municipale de la commune de Fandène et une partie de la population ont déploré le fait qu'une bande de terres de plus de 9 hectares appartenant à leur commune, soit injustement inclue dans les aménagements effectués au niveau de la forêt déclassée relatifs au lotissement de Mbour4.



Impactés par ce plan d'aménagement, les habitants de Fandène exigent qu'ils soient rétablis dans leurs droits, vu que cette superficie ne faisant pas du tout partie de la forêt déclassée.



Un appel a été lancé aux autorités compétentes afin que cette bande de terres soit extraite du lotissement de Mbour 4 et qu'elle soit restituée à cette commune au bénéfice de la population...