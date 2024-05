Éducation : Moustapha M. Guirassy décline la vision et mise sur onze axes stratégiques

Le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a dévoilé la vision du chef de l'État pour une école inclusive et performante. Il intervenait lors de sa rencontre avec les IA et IEF tenue ce Lundi 06 à Diamniadio. "Nous devons faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle", a-t-il estimé, dévoilant ainsi les onze (11) axes stratégiques qui constituent cette vision qu'il doit co-construire avec les acteurs éducatifs pour une rupture et passer d'un système éducatif à une société éducative.



Il s'agira de : Valoriser la profession enseignante pour une transformation systémique de l'éducation; améliorer le bien-être, l'environnement et le cadre d'apprentissage de l'élève; renforcer l'équité et l'inclusion sociale et scolaire; accélérer et généraliser l'introduction des langues nationales dans le système éducatif; favoriser l'émergence d'une société éducative par le développement des Daaras, de l'éducation religieuse et d'autres modèles alternatives; développer l'humanisme et la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs; promouvoir l'enseignement de l'anglais, des sciences et technologies du numérique et du développement durable; promouvoir une politique inclusive d'excellence scolaire et éducative; procéder à la réforme circulaire; développer des modes de financement innovants et l'industrie de l'éducation; améliorer l'efficacité et la gouvernance du ministère de l'éducation.