Sport scolaire : « L'excellence doit être partout et dans le domaine du sport, nous devons être excellents! » (MEN)

En marge de sa rencontre avec les inspections d'académie (IA) et inspecteurs d'éducation et de formation (IEF), le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Guirassy, a présidé la cérémonie de remise des kits sportifs aux différentes académies du pays. Ces lots d'équipements sportifs vont dans le sens de symboliser la relance du sport scolaire, mais plus loin en le connectant à l'excellence inclusive. "L'excellence doit être partout et dans le domaine du sport nous devons être excellents. Le sport est une ressource extrêmement importante dans un pays pour la santé. Et aujourd'hui le sport est une activité économique. Donc quand on parle de professionnalisation le sport occupe une place extrêmement importante. Donc, favoriser l'excellence les accompagner dans le cadre scolaire est aujourd'hui un des axes majeurs de la nouvelle politique", a-t-il dit. Et d'ajouter : "Le sport scolaire permet aux enfants qui ont une passion qui ont des talents dans le football par exemple de pouvoir le faire dans le cadre scolaire. C'est une façon de les retenir et de les éduquer. Et in fine d'avoir une masse critique de citoyens sénégalais aussi bien formés", a encore expliqué le ministre qui soutient dans leurs discussions, "il sera question dans les prochaines années d'exiger un minimum de formation pour avoir droit à une licence dans une activité sportive. L’État a une obligation constitutionnelle de former pendant 10 ans tout fils sénégalais. Donc, il est hors question de laisser quelqu'un parce qu'il aime une quelconque activité de contourner le système pour œuvrer sans le minimum en terme d'éducation et d'accompagnement", a encore laissé entendre le ministre.