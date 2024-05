Litige foncier à Mbèye / Affaire Serigne Sonhibou Seck : Les habitants saluent l'engagement des nouvelles autorités et appellent à la restitution de ces terrains aux propriétaires

La suspension des travaux de construction dans certaines zones litigieuses du pays notamment la région de Dakar par le chef de l'État est appréciée à sa juste valeur par les habitants de Mbèye et les villages environnants de la commune de Bambilor. Dans cette localité un conflit foncier oppose ces derniers et l'homme d'affaires Serigne Sonhibou Seck, qui affirme avoir acquis par droit de bail d’un terrain d'une superficie de vingt deux hectares, trois ares et quatre vingt trois centiares (22ha 03a 83ca) situé à Bambilor depuis 2016.



Face à la presse ce Dimanche 05 Mai, les peuples autochtones continuent de s'opposer à ce qu'ils considèrent comme une expropriation foncière. Selon le chef du village Abdoulaye Ndiaye l'ancien chef président, Me Abdoulaye Wade, avait acquis le périmètre du Titre foncier N° 1975-R de Chevance Bertin au nom de l'État. Et ensuite, il avait également donné des instructions pour la régularisation des villages existant sur ce site et pour son extension. En effet, ils saluent la démarche du président Bassirou Diomaye Faye afin de résoudre les problèmes complexes liés aux conflits fonciers et l'appellent à restituer ces terrains à leurs propriétaires.