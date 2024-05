Hypermarché Exclusive: des travailleurs dénoncent des licenciements abusifs et avertissent…

Des travailleurs de l’Hypermarché Exclusive sise sur la route de l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor ont assiégé, ce 09 mai, la devanture de la grande surface pour dénoncer des licenciements abusifs. Ils ont été une cinquantaine de jeunes à prendre part au mouvement d’humeur devant les locaux de leur lieu de travail. Ils ont interpellé les nouvelles autorités notamment le ministre en charge du travail à réagir avant que les choses ne prennent une autre tournure. Les travailleurs dénoncent le licenciement jugé arbitraire de 8 personnes d’entre eux et fait de manière injuste. Ils réclament aussi de meilleures conditions de travail et n’excluent pas le dialogue pour trouver jne solution.



Du côté de l’administration de l’entreprise, les responsables approchés par Dakaractu n’ont pas voulu s'avancer sur le sujet pour cause, ils ne disposent pas de tous les éléments requis pour évoquer cette affaire.